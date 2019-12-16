Yunus terapide dünyanın tercihi Türkiye oldu

Başarılı sonuçların elde edildiği yunus terapide, dünyanın tercihi Türkiye oluyor.

Yunuslar özel yüzme programını kapsayan yunus terapinin otizm, down sendromu, çocuk cerebral paralizi hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığına dikkat çeken Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, terapinin 2 yaşından 50 yaşına kadar olan tüm hastalara uygulanabildiğini söyledi.

“Tercih nedeni başarı”

Uygulamanın dünyada giderek yaygınlaştığını ve önemli hale geldiğini anlatan Gökalp, “Yunus terapi hizmetleri dünyada gerçekten çok pahalı olan uygulamalardır. Şunu belirtebiliriz ki, dünyadaki en ucuz ve en etkili terapiler ülkemizde uygulanmaktadır. Terapilerimizin başarısı, fiyatların başka ülkelere göre daha uygun olması ve Avrupa'ya yakınlık gibi önemli faktörler nedeniyle uzak ülkelere yönelen engelli çocuk aileleri giderek daha sıklıkla ülkemizi tercih etmeye başladılar. Böylelikle ülkemizin sağlık turizmine önemli bir katkı sunmaktayız” diye konuştu.

Ülkede bulunan yunus parklarının, birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek standartlarda modern tesisler olduğunu belirten Gökalp, bu durumun da tercih sebebi olduğunu söyledi. Yunus parklarının, bakanlığın olağan denetiminde olduğu ve uluslararası birçok araştırma ve denetleme şirketlerince de denetlendiğini vurgulayan Gökalp, “Türkiye'deki yunus parkları, her yıl 1 milyon yabancı turisti ağırlıyor. Bu bağlamda yunus parklarımız, turizme önemli katkılar sağlayan ve ülkemize döviz kazandıran önemli bir işletmelerdir” dedi.