Yunus timlerinin gösterisi nefesleri kesti

Eğitimleri başarı ile tamamlayan yunus timlerine sertifikaları törenle verilirken, yerli ve yabancı turistlerin güven içinde tatillerini yapabilmesi için 24 saat görev yapacak olan yunus ekiplerinin gösterileri ise nefesleri kesti.

Emniyet Teşkilatı bünyesinde bulunan Motosikletli Polis Timleri olaylara hızlı müdahalesi ile büyük bir öneme sahip. Muğla merkezde, Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde toplam 56 personel ve 30 motosikletli turizm sezonu öncesi kursa alındı ve tüm ekipler hazırlıklarını tamamladı. İl genelinde motosikletli polis timlerinin sayısın artırılması için bir ay süren ikisi kadın toplamda 19 personelin katıldığı teorik ve uygulamadan oluşan “Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu” düzenlendi. İçmeler Mahallesi'nde gerçekleşen kursun son gününde yunus ekiplerinin yaptığı gösteri nefesleri kesti.

Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan eğitimle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kursu düzenleyen Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür eden Ercan, “Emniyet Teşkilatımız yedi yirmi dört sürekli olarak hizmet veren bir kurum. Teşkilatımızın yaptığı çalışmalarda özellikle önleyici polislikte, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilme ve olaylara hızlı şekilde müdahale etme adına yunus polisi eğitimleri düzenledik. Olaylara seri bir şekilde müdahale etmede en önemli gücümüz yunus ekipleridir. Bu eğitimlerle yeniden gücümüze güç kattık” dedi.

Sertifika töreninin sonunda Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Vekili Ali Özher kurs eğitmenlerine katkılarından dolayı plaket verdi.