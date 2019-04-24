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Yunuslar yüzdü, turistler videoya çekti

Marmaris’te plaja yakın yüzen yunus balığı görüntülendi.

Marmaris'te plaja yakın yüzen yunus balığı görüntülendi. Turistler o anları videoya çekmek için birbirleriyle yarıştı.


Marmaris kent merkezinde bulunan halk plajı renkli görüntülere sahne oldu. Plaja yakın bir noktada yüzen yunus balığı yürüyüşe çıkan yerli halkı ve turistleri heyecanlandırdı. Dakikalarca yüzen yunusu turistler videoya kaydetmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Körfezin mavi sularında adeta şov yapan yunus daha sonra gözlerden kayboldu.

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