Yürüyüş ve bisiklet rotanız artık cepte

Kırsal kesimlerde el değmemiş yerleri koruyarak turizme kazandırmayı amaçlayan 470 kilometre yürüyüş, 740 kilometre bisiklet rotasından oluşan Köyceğiz, Ortaca, Dalaman yürüyüş ve bisiklet rotaları projesi kapsamında geliştirilen mobil uygulama, doğadaki yönlendirme işaretleriyle beraber rotaların güvenli kullanımına olanak sağlıyor.

Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği'nin Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ana finansörlüğünde Ortaca ve Dalaman Belediyeleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla yürüttüğü proje için proje kapsamında geliştirilen uygulama bütün akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.

Proje yürütücüsü Murat Demirci, mobil uygulamanın asli amacının, doğadaki yönlendirme işaretleriyle beraber rotaların güvenli kullanımını sağlamak olduğunu vurguladı.

Rotaları kullanmadan işaretleme yönteminin ve dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı "Önce Oku" bölümünün okunması gerektiğinin ve uygulamanın bir navigasyon programı olmadığının altını çizen Demirci; “Yürüyüş rotalarının büyük bir bölümü kullanıma açık, ancak bir kısmı henüz geçici bir süreliğine kullanıma kapalı; kullanıcılar bu rotaları ‘Yürüyüş Rotaları' bölümündeki listeden öğrenerek ona göre planlamalarını yapabilirler veya alternatif olarak, haritada herhangi bir rotaya tıklayarak isminden rotanın kapalı olup olmadığını görebilirler. Bisiklet rotalarının ise tamamı şu an kullanıma açık” diye konuştu.

ECO Trails mobil uygulaması ile neler yapabilirsiniz?

Uygulamada, güzergahı tanıtıcı fotoğrafların görebileceğini belirten Demirci; “Yürüyüş ve bisiklet rotalarını tüm tabela ve önemli noktalarla beraber baz harita, eşyükselti haritası ve uydu haritasında görebilirsiniz. Hangi rotaların kullanıma açık olduğunu görebilir, ona göre plan yapabilirsiniz. Mevcut konum tuşuyla yakınınızdaki rotaları görebilir, kullanım esnasında rotanın neresinde olduğunuzu görebilirsiniz. Proje, paydaşlar ve bölge değerleri hakkında kısa bilgi edinebilirsiniz. Rota ve işaretlemeler hakkında bizimle irtibata geçebilir, hasar ihbarında bulunabilirsiniz. Tanıtım filmini izleyebilir, güzergahı tanıtıcı fotoğrafları görebilirsiniz.” dedi.