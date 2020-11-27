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Yürüyüş yapanlar sahilde cesetle karşılaşınca şoke oldu

Bodrum’da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında insan cesediyle karşılaşınca şoke oldu.

Bodrum'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında insan cesediyle karşılaşınca şoke oldu.



Kumbahçe Mahallesi İçmeler mevkiinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar bir kişinin hareketsiz bir halde yerde yattığını gördü. Yanına yaklaşan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde cesedin 66 yaşındaki Raffi Haykkavafyan olduğu öğrenilen vatandaşın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'ne ait araçla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İçmeler bölgesinde eşi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Haykkavafyan'ın sabah yürüyüş için evden çıktığı öğrenildi.

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