Yüz yüze eğitim öncesi müdürler toplantısı

Ülke olarak uzaktan eğitimde gösterilen başarıya değinen İl Müdürü Çay, pandemi sürecinde hem uzaktan, hem de yüz yüze yürütülen eğitim faaliyetlerinde okulların hiç kapanmadığını, öğrencilerin eğitim olanaklarından en iyi şekilde faydalanmaları adına aralıksız çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Yüz yüze eğitimin önemine değinen Emre Çay, “Okullar sadece bilgi akışının olduğu yerler değildir, aynı zamanda sosyalleşme, paylaşma, dayanışma ikliminin olduğu yerlerdir. Bir öğretmen, öğrencileriyle kurduğu göz temasıyla, onların gönül kapısından girer; zihinlerine ulaşır ve eğitim orada başlar” dedi.

Pandemi sürecinde alınan tüm tedbirlerin eğitim öğretim yılı boyunca titizlikle sürdürülmesinin hem öğretmenler, hem de öğrencilere karşı sorumluluk olduğunu belirten Çay, “Öğretmen ve öğrencilerimize daha iyi eğitim ortamı sunmak adına hizmet etmekteyiz” dedi.

Öğretmenlerin aşılanmasının önemine değinen Çay, “Öğretim yılında öğretmenlerimiz şunu düşünmelidir. ‘Aşı olmamamdan dolayı sıkıntı yaşarsam bunun vebali ağır olacaktır. Ben devletimize, yetkililere, Bilim Kurulumuza güvenmeliyim. Kulaktan dolma, sosyal medya aracılığıyla yapılan karalama kampanyalarına inanmamalıyım' demeliler” dedi.

Okul ve kurum müdürlerine seslenen Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Çalıştığımız okullarımız bizim yüz akımız olmalıdır. Benim okul müdürüm öncelikle ‘Benim çocuğum olsa çalıştığım bu okula verir miyim, yoksa başka okullar mı aramalıyım?' diye düşünürse ve okulunu bu mantaliteyle yönetirse başarılı oluruz. Haziran ayından eylül ayına kadar birçok sorunu çözmüş olmalıyız. Geride eser bırakmak için çaba harcayın. Çocuklarımızın çok iyi donatılmış okullarda eğitim öğretim görmesi için tüm çabanızı harcayın. Tüm kamuoyunun gözü üzerimizde ilk gün, ilk hafta ve ilk bir ay çok önemli. Çocuklarımızın sağlığı için tüm önlemleri almanızı istiyorum” dedi.