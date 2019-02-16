Yüzde 68'i orman ama standarttan 4,3 kat daha kirli

Muğla Tabip Odası ve Türk Toraks Derneği, Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri üzerine ‘Muğla'da Hava Kirliliği

ve Çözüm Önerileri' konulu panel düzenlendi.

Menteşe İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin açılışını ve oturum başkanlığını Dr. Hakkı Turan ve Prof. Dr. Sebahat Genç yaptı. İki bölümden oluşan panelin ilk bölümünde; Hava Kirliliğinin Sağlık etkileri, Hava kirliliği nedir, nasıl oluşur? Çocuk sağlığına, solunum, kalp damar sistemine ve nörolojik etkileri hakkında bilgi verildi.

Panelde konuşan Çukuroca Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Ali Kocabaş, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017 yılı Türkiye partikül madde kirliliği oranlarına değindi. Kocabaş yüzde 68'i orman olan Muğla'nın standartlara göre 4,3 kat daha kirli olduğunu açıkladı.

“Sanayi devrimi risk faktörlerini değiştirdi”

Prof. Dr. Ali Kocabaş konuşmasında, “Doğduğunuz yer sizin yaşam sürenizi belirler. Bu konuda son 250 yıla bakmak gerekir. Sanayi devriminin ardından risk faktörleri değişti. Hastalıklar değişti. Bunu belirleyen ise para, güç ve kaynakların dağılımı. Bizler doktorlar olarak sağlık veremeyiz, sağlık hizmeti veririz. Halka sağlık verecek olan politikadır. Aslında sağlık politiktir” dedi.

“Türkiye'de 33 bin 647 kişi öldü”

Kocabaş, “Gelişimin sonucu olarak hava kirleniyor. Ardından su ve topraklarımız da kirleniyor. Dünyada şuan önümüzdeki 100 yıl tartışılıyor. Araştırmalar sonucu Türkiye hava, kirliliğinin arttığı ülkeler arasında gözüküyor. Geçen sene Türkiye'de hava kirliliğinin neden olduğu sağlık problemleri nedeniyle 33 bin 647 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam trafik kazalarında ölenlerin neredeyse 7 katı. Artık çağımızın sigarası hava kirliliği oldu. Ülke olarak hava kirliliğinin önüne geçebiliriz ve geçmeliyiz. 10 yıl içinde hava kirliliğini yüzde 85 oranında azaltan örnek ülkeler var” diye ifade etti.