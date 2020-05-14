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Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan’ın Kos adasına yüzerek geçmeye çalışan Suriye uyruklu mülteci deniz ortasından bitkin haldeyken kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan'ın Kos adasına yüzerek geçmeye çalışan Suriye uyruklu mülteci deniz ortasından bitkin haldeyken kurtarıldı.


Bodrum'dan denize açılarak Yunanistan'ın Kos adasına yüzerek geçmeye çalışan Suriye uyruklu mülteci yüzmekten bitkin düştü. Hüseyin burnu açıklarına kadar güçlükle yüzmeye çalışan mültecinin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Devriye atan sahil güvenlik ekipleri mülteciyi fark ederek Sahil Güvenlik botuna aldı. Turgutreis limanına getirilen mülteci sağlık kontrolünün ardından işlemeleri yapılarak Muğla göç idaresine gönderildi.

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