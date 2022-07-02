Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri, ekiplerce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla KOM Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ile Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmada; Bodrum'dan yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri olduğu bilgisi edinildi. Sahil Güvenlik ekipleri, yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışan 2 şüpheliyi denizde yakaladı. Bodrum KOM ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülen M.O.B. ve M.K. isimli şahısların dalgıç kıyafetlerinin içerisine gizlenmiş para ve fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç teğmen ve askeri öğrenci olduğu öğrenilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.