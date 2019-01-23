Yüzlerce lösemili çocuk ve ailelerine destek oluyorlar

İzmir'e şehir dışında gelen aileler için ev tutarak barınma sorununu gideren dernek üyeleri, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hem kan hem de trombosit bağışı organizasyonunu yönetmeye çalışan dernek Van'da tedavi gören hastalara da el uzatıyor. İzmir'de bulan dernek mutfağında çocuklara, yazdan konserve edilmiş katkısız ürünlerden yemekler yaptıklarını belirten Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Ayhan: “Hedefimiz büyük. İnşallah Türkiye'de bu ve buna benzer oluşumların sayısı artar.” dedi.

İzmir Bornova'da sosyal medya üzerinden örgütlenerek yola çıkan bir grup gönüllüden oluşan daha sonra ise dernekleşen Kan Ordusu Kanser Derneği yüzlerce lösemi hastası çocuk ve ailesine hem maddi hem de manevi anlamda destek oluyor. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi , Tepecik Araştırma Hastanesi ve Karşıyaka'da bulunan özel bir hastanede lösemi tedavisi gören hastaların dışında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde tedavi olan hastaların da hayallerini gerçekleştirip destek oluyor. Şehir dışında gelen lösemi hastası çocuklar ve aileleri için dört tane evle hizmet veren dernek, bu sayıyı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gökhan Özkul'un kaleme aldığı ‘Hayat Gibi' kitabının satışı için Marmaris'te bulunan Serin Kültür, Kitap Kafe'de düzenlenen etkinliğe katılan Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Ayhan çalışmaları hakkında İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Lösemi hastası çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirten Ayhan: “Biz ilk olarak sosyal medya üzerinde faaliyet gösteren bir oluşumduk. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa katılmamızla birlikte dernekleşme sürecine girdik. Üç buçuk yıldır derneğimiz var. İzmir, Bornova'da aktif olarak hizmet vermekte. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi , Tepecik Araştırma Hastanesi ve Karşıyaka'da bulunan özel bir hastanede lösemi tedavisi gören tüm hastalar için hem kan hem de trombosit bağışı organizasyonunu yönetmeye çalışıyoruz. Şehir dışında gelmiş olan ve barınma yerleri olmayan aileler için dernek olarak dördüncü evimizi tuttuk. Hedefimizde on iki tane daha ev tutmak var. Bunun dışında, çocukların hayalini kurdukları hediyeleri tamamen gönüllüler tarafından karşılıyoruz. Bu hayallerin içinde akülü arabalardan tutun da bilgisayara kadar birçok şey var.” dedi.

“Haftanın beş günü çocuklar için yemek yapıyoruz”

Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Ayhan: “Derneğimiz Ege Üniversitesi'ne çok yakın. İhtiyacı olan aileler sıvı deterjandan tutun da yetişkin bezine kadar her şeyi derneğimizden temin edebiliyorlar. Geçen yıldan beri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde tedavi gören lösemili çocukları da kardeş ilan ettik. Oraya da yılda iki ya da üç kere çocukların hayallerini gerçekleştiriyoruz hem de ihtiyaç malzemelerini İzmir'den kargoyla oraya ulaştırıyoruz. Hedefimiz büyük. İnşallah Türkiye'de bu ve buna benzer oluşumların sayısı artar.” dedi.