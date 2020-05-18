İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüzme havuzuna düşen anne domuz ve yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, içi su dolu havuza düşen yaban domuzu ve yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içi su dolu havuza düşen yaban domuzu ve yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı.


Türkkuyusu mahallesi Tepe sokak da bulunan bir inşaatın havuzuna 5 adet yavru domuz ve anneleri düştü. İçi su dolu havuzda mahsur kalan domuzları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri anne domuz ve yavrularını kuyudan çıkardı. Bitkin halde olan domuzlar havuzdan çıkar çıkmaz koşarak gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.