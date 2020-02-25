Yüzme tutkunları 14. Datça Kış Yüzme Maratonunda yarışacak

Türkiye'nin tek kış yüzme maratonu olan Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, bu yıl 14. kez düzenleniyor.

29 Şubat' ta Datça Belediyesi'nin organizasyonda gerçekleştirilecek olan maratonun bu yıl ki teması "Sıfır Atık Yaşasın Doğa'' ve “Yaşanabilir Bir Dünya İçin Kendini Değiştir'' olarak belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve gönüllülerin katkıları ile ilçe merkezindeki Taşlık Plajı'nda gerçekleştirilecek olan maraton için geri sayım başladı. Yüzücüler, 1500 ve 5000 metre olmak üzere iki parkurda yarışacak. Türkiye'nin çeşitli illerinden 450 kişinin katılacağı maratona bu yıl Yunanistan'dan katılım olmayacak.

Organize komitesinden yapılan açıklamada; 'Datça açık deniz kış yüzme maratonumuzda her yıl belli başlı konularda farkındalık yaratılmasını amaçlayarak, vurgu yaptığımız bir temamız oluyor. Bu yılın onur konuklarımız Ahmet Nakkaş, Rengin Ergin Börekçi ve Bengisu Avcı. Maratonumuzla ilgili detaylı bilgiyi http://www.kisyuzmemaratonu.org sitesinden edinebilirsiniz. Yüzebilenleri, yüzmek isteyenleri Yüzmeye, yüzemeyenleri şenlik tadındaki bu organizasyonu izlemeye, yarışmacıların heyecanına ortak olmaya davet ediyoruz'' denildi.