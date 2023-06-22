'Yüzüncü Yıl' isimli operasyonun Muğla ayağında, 27 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından uyuşturucu şüphelilerine yönelik 81 ilde düzenlenen 'Yüzüncü Yıl' operasyonunun Muğla ayağında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca, sokak satıcılarına yönelik 81 ilde 'Yüzüncü Yıl' isimli eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 952 şüpheli gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonun Muğla ayağında Bodrum, Menteşe, Milas, Marmaris ile Fethiye ilçelerinde operasyonlar düzenledi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

41 ekip, 140 personel ve 7 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 133 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 415 sentetik ecza, 1500 adet kilitli poşet, 5 litre sahte içki ve 9 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.