Zabıta ekipleri 2022 yılında 3 bin 235 kg sağlıksız eti imha etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 2022 yılında Bin 500 üretim ve satış yapan iş yerini denetledi. Bu denetimlerde sağlıksız koşullarda taşıma, üretim ve satışı yapılan 750 kg kanatlı hayvan eti, Bin 100 kg küçükbaş hayvan eti, 230 kg sakatat, 200 kg deniz ürünü (karides, midye, balık), 500 adet et katkılı ürünün (lahmacun) imhası yapıldı. Denetimlerde 38 işletme ve şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçen Bin 920 adet ürün imha edilip, 300 ürün satıştan men edildi.