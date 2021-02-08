Zabıta ekipleri Göletteki ördekleri besledi

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ula Göleti mesire alanında bulunan sevimli can dostların yanındaydı. 56 saatlik sokağa çıkma yasağında Ula Göleti mesire alanında bulunan ördek ve köpekler Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince beslendi. Ayrıca Büyükşehir Zabıta ekiplerince göletin birçok noktasına sevimli can dostları için mama ve su bırakıldı.