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Zabıta ekipleri Göletteki ördekleri besledi

Covid-19 salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında restoran ve kafelerin sadece paket servis yapabilmesi, vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlar yiyecek sıkıntısı yaşıyor.


Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ula Göleti mesire alanında bulunan sevimli can dostların yanındaydı. 56 saatlik sokağa çıkma yasağında Ula Göleti mesire alanında bulunan ördek ve köpekler Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince beslendi. Ayrıca Büyükşehir Zabıta ekiplerince göletin birçok noktasına sevimli can dostları için mama ve su bırakıldı.

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