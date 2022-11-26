Zabıta ekiplerinden işgalci araçlara ceza

Bodrum Belediyesi Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya kaldırımlarının ve yol kenarlarının işgal edilmesinin önüne geçebilmek için ilçe genelinde denetimler yapıyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımlar başta olmak üzere yol kenarlarını işgal eden araçlara cezai işlem uyguladı.

Kaldırım, meydan, yaya geçidi, sokak üzerine park eden araç ve motosiklet olmak üzere toplam bin 950 adet araca, Kabahatler Kanunu 38/1 maddesi çerçevesinde cezai işlem uygulayan ekipler, ayrıca Belediye Uygulama Yönetmeliğinin 10/1 fıkrasına istinaden 95 adet scooter de cezai işlem uygulandı.

Toplamda 595 bin 345 lira cezai işlem uygulayan ekipler, her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek için ilçe genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.