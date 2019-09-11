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Zabıta Memuru Ali Demir ebediyete uğurlandı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Ali Demir, son yolculuğuna uğurlandı.


Önceki gün geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden 39 yaşındaki Ali Demir öğle saatlerinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.


2002 yılından bu yana Zabıta Memuru olarak görev yapan Ali Demir'in cenazesi sabah saatlerinde Çiftlik Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilen Ali Demir'i uğurlamaya, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Turgay Kaya, Önder Batmaz, Ummahan Yurt, Belediye Birim Müdürleri, BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Demir'in ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş geldi. Dualar eşliğinde defnedilen Ali Demir'in mezarına Zabıta üniforması serildi.


Tören sonrası, Başkan Aras ve Başkan Yardımcıları Demir'in acılı ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti. Belediye Başkanı ve beraberindekiler daha sonra merhum Ali Demir'in yaşadığı eve giderek ailenin acısını paylaştı.

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