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Zabıtalar ceza değil gül dağıttı

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Zabıta Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri gül dağıttı.

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Zabıta Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri gül dağıttı.


Bu yıl 193. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Zabıta Teşkilatı, "Zabıta Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, esnaflar ile yerli ve yabancı turistlere Çarşı Mahallesi'nde gül dağıttı. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 1. Bölge ekiplerini ellerinde sepet sepet güller ve broşürlerle Kale Caddesi üzerinde gören esnaflar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görevleri gereği iş yerlerini denetlemek için Zabıtayı karşısında gören esnaf, Zabıta Haftası olduğunu öğrenip gülü alınca mutlu oldu. Vatandaşların ve esnafların takdirini toplayan Bodrum Zabıta ekipleri yabancı turistlere de kırmızı güllerden vererek günün anlamını anlattı.


Zabıta Haftası çeşitlik etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

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