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Zabıtalara problem çözme ve öfke yönetimi eğitimi verildi

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli daha iyi hizmet verebilmek için hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

Bir hafta süren dersler sonunda, başarılı olan personele sertifikaları verildi.


Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, yoğun çalışma programına rağmen, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla aldığı hizmet içi eğitimlere bir yenisini daha ekledi. 84 Zabıta ve 14 özel güvenlik görevlisine Psikolojik Danışman Arzu Karabenli Bodet tarafından etkili iletişim, problem çözme ve öfke yönetimi eğitimi verildi. 13 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında Kültür ve Sanatevi'nde gerçekleştirilen dersler sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikaları eğitmen Arzu Karabenli Bodet ve Zabıta Müdürü Erkan Ünver tarafından verildi.

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