Zara, Bodrum'da konser verdi

Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Zara, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki The Oba Otel'de konser verdi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Bodrum'un en lüks otellerinden biri olan The Oba Otel'de hayranları ile buluştu. Sahnesinde halk müziğinden arabesk müziğe zengin bir repertuvara yer veren sanatçı, “Gurbet”, “Odalarda Işıksızım”, “Bir Teselli Ver”, “Sabahçı Kahvesi”, “Yüreğimden Tut”, “Al Ömrümü” gibi eserleri seslendirdi.

Tatilciler, sevilen sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti.