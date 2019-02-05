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Zatürre olan Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, Bodrum’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.


Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, evinde öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 76 yaşındaki Girik, bakıcılarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalede usta oyuncunun zatürre olduğu anlaşıldı. Hastanede müşahede altına alınan Girik, evde dengesini kaybederek rahatsızlandığını ifade etti. Kendisine nazar değdiğini belirten usta oyuncunun bir süre hastanede tedavisinin süreceği öğrenildi.


Usta oyuncu geçtiğimiz yıllarda kalça eklemlerindeki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelerek ameliyat olmuş ve kalçasına protez takılmıştı.

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