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Zehirlenen köpek için bekçiler seferber oldu

Bodrum’da zehirlenen bir köpeğe ilk müdahaleyi yapan bekçiler, köpeğin hayatta kalmasını sağladı.

Bodrum'da zehirlenen bir köpeğe ilk müdahaleyi yapan bekçiler, köpeğin hayatta kalmasını sağladı.


Gece saatlerinde Gümbet Mahallesi'nde devriye görevi gerçekleştiren bekçiler bir köpeğin zehirlendiğini fark etti. Bodrum Belediyesi Petbulance ekibine haber veren bekçiler, köpeğin durumunun kötüleşmesi üzerine köpeğe çiğ yumurta vererek köpeğin hayatta kalmasını sağladı. Daha sonra Petbulance ekibine teslim edilen köpek, Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'nde tedaviye alındı.


Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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