Zeki Müren 87'inci doğum günü konserinde sürpriz evlilik teklifi

Zeki Müren'in Bodrum'da düzenlenen 87'inci doğum günü konserine evlenme teklifi damgasını vurdu. Zeki Müren'in korosunda bulunan Abdullah Ceyhan, solist ve ritim sanatçısı Sezen Kurt'a sahnede evlenme teklifinde bulundu.

Zeki Müren Sanat Derneği Korosu tarafından Herodot Kültür Merkezinde Zeki Müren'in 87'inci doğum günü nedeniyle konser verildi. Sanat Güneşi Zeki Müren'in şarkılarının seslendirildiği konser yoğun ilgi gördü.

Şarkısını söyledi evlenme teklifi aldı

Konsere damga vuran ise Zeki Müren Korosunda hicaz makamında “Yandı gönlüm” şarkısını söyleyen Sezen Kurt'a gelen evlenme teklifi oldu. Koro Şefi Ahmet Sabancı ile beraber “Yandı Gönlüm” şarkısını seslendiren Kurt, şarkısı bittikten sonra aynı koroda bulunan Abdullah Ceyhan tarafından evlenme teklifi aldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Kurt, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifi yapan Ceylan'a “Evet” dedi. Teklifi kabul edilen Abdullah Ceylan ise Sezen Kurt'un parmağına yüzük taktı. Mutlulukları gözlerinden okunan çifti seyircilerde dakikalarca alkışladı.

Öte yandan konserden elde edilecek gelirin Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacağı öğrenildi.