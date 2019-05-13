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Zeki Müren konseriyle ‘Güneş Sanat İçin Doğdu'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Köyceğiz Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu,Ortaca Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu, Datça Selim Gönüldaş Türk Sanat Müziği Korosu, Kale Kültür ve Sanat Derneği, Marmaris Musiki Derneği, Fethiye Kardelen Sanat Derneği, Akyaka Musiki Derneği işbirliğiyle ‘Zeki Müren Besteleri Konseri’ düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Köyceğiz Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu,


Ortaca Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Korosu, Datça Selim Gönüldaş Türk Sanat Müziği Korosu, Kale Kültür ve Sanat Derneği, Marmaris Musiki Derneği, Fethiye Kardelen Sanat Derneği, Akyaka Musiki Derneği işbirliğiyle ‘Zeki Müren Besteleri Konseri' düzenlendi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan konserde Zeki Müren'in unutulmaz besteleri icra edildi.


Şef Nilgün Kale ve Koro Şefi Erhan İşseveroğlu, Şule İrtem Bozak, Sami Arlı, Çiğdem Akbulut ve Suat Işık Özten yönetimindeki konser sanatseverler tarafından keyifle dinlendi.


Açılış, eserlerin icrası ve sunuşların yapıldığı ve iki bölümden oluşan konser yaklaşık iki saat sürdü.

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