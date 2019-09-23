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Zeki Müren, vefatının 23. yılında çok sevdiği Bodrum'da anıldı

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan ’Sanat Güneşi’ lakabıyla tanınan Zeki Müren, vefatının 23’üncü yıl dönümünde çok sevdiği Bodrum’da anıldı.

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan 'Sanat Güneşi' lakabıyla tanınan Zeki Müren, vefatının 23'üncü yıl dönümünde çok sevdiği Bodrum'da anıldı.


Zeki Müren'in ölüm yıl dönümü haftası dolayısıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Zeki Müren Müzesi iki günlüğüne ücretsiz olarak halka açılırken, her sene olduğu gibi gündüz Zeki Müren Müzesi'nde mevlit okutuldu, akşam ise Antik Tiyatro'da yoğun bir katılımla sanatçı Gökhan Sezen'in sahne aldığı anma konseri gerçekleştirildi.


Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde çeşitli vakıfların iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Kaymakamlığı'nın destekleriyle düzenlenen konseri Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Bodrum Belediye başkan yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Ummahan Yurt başta olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi.


Antik Tiyatro'daki gece Zeki Müren'in 1984 yılında Bodrum'da verdiği konserden görüntülerle başladı. Ardından konuşmalar yapıldı. Daha sonra sahneye çıkan Gökhan Sezen, Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını seslendirdi. Antik Tiyatro'yu dolduranların da birçok şarkıya eşlik ettiği konser yaklaşık 3 saat sürdü.

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