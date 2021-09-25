Zeynep Casalini'den iklim krizi çağrısı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Zeynep Casalini, iklim krizine karşı önlem alma çağrısı yaptı.

Tüm dünyada ve Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen Küresel İklim Grevi çerçevesinde Bodrum'da da bir etkinlik gerçekleştirildi. Bodrum Kent Konseyi İklim Acil Çalışma Grubu'nun çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda kişi, iklim krizini durdurmak için adım atma çağrısında bulundu. Eyleme Bodrum'da yaşayan ünlü sanatçı Zeynep Casalini de katıldı. Ünlü sanatçı, “Benim kendim için istediğim bir şey yok. Artık torun torba sahibi biriyim ben. Çocuklarım ve torunum iyi zamanlar yaşasın istiyorum. Bunu da mümkün kılacak en önemli şeylerden biri, gezegene bir şey olmamalı. Bu da yapılan bir sürü şeyin yapılmamasından geçiyor aslında. En önemlisi de iklim krizinin ormanların yok edilmemesi gerekiyor. Madem bu gezegeni biz bu hale getirdik, bu halden çıkaracaklar da bizleriz, öğretmenlerimiz” ifadelerine yer verdi.

“Artık ‘veganım' dediğimde ‘geçmiş olsun' demiyorlar”

İklim krizine karşı herkesin yapabileceği bir şeyler olduğunu söyleyen Casalini, ”Gerçekten her birimizin yapacak şeyi var. En önemlisi anlatmak. Eğer bilmeyen varsa anlatmak. Ben veganım ve veganlığı anlatıyorum. Bir sürü karşı tepki görüyorum ama ben anlattıkça biliyorum ki karşımdaki insanlar biraz daha biliyor. Artık çok marjinal kalmıyorum. Bir lokantaya gidip ‘ben veganım' dediğimde ‘geçmiş olsun' demiyorlar. Alıştılar. Ne demek olduğunu biliyorlar. Her restoranda bir vegan tabağı muhakkak bulunuyor. Eğer incelerseniz, iklim krizinin nedenlerinden bir tanesi de hayvan endüstrisidir. Lütfen bunu da kulağınızın bir tarafına koyun. O telefonları ellerinize aldığınızda bir araştırın. Benim kişisel olarak sizden ricam budur” şeklinde konuştu.