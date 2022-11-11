Zeytin hasat sezonu öncesi sağlıkçılardan yamaç arazilerde çalışanlara uyarı

Dr. Mutlu Güngör, Ege illerindeki yamaç arazilerde zeytin hasat sezonunun başlaması nedeniyle zeytin hasadı yapanların vücut dengelerini korumalarını tavsiye etti. Güngör, “Eğimli arazide çalışmanın yanı sıra yürümede dize, bele, kalçaya, dengesiz yük bindiğinden sakatlanmalara neden olabilir” dedi.

Türkiye'de zeytin üretiminin en yoğun olduğu illerin başında gelen Muğla, Aydın ve çevre illerde zeytin hasat sezonunun başladığını ve daha çok eğimli arazilerde yetişen zeytinin hasadı sırasında çeşitli iş kazalarının da yaşadığını belirte Dr. Mutlu Güngör, “Muğla ve çevresi her ne kadar turizm kenti olarak görülse de önemli bir tarım şehridir. Ve nüfusun büyük bir kısmı zeytincilikle geçinir. Eğimli arazilerde çalışmak kadar yürümek bile güçtür. Yamaçlarda dize, bele, kalçaya, dengesiz yük bindiğinden bu durum sakatlanmaları da beraberinde getirebilir. Bir de sırtımıza yük taşıdığımızda daha da dikkatli olmamız gerekir. Eskiden insanlarımız sürekli beden gücüyle çalıştığı için kas ve kemik yapıları daha güçlüydü. Şimdi ulaşım dahil her şey makine ile yapıldığı için sezondan sezona yapılan ağır işler insanların sakatlanmasına neden olabiliyor” diyerek zeytin hasadında çalışanların dikkatli olmalarını tavsiye etti.

“Isınmadan ani hareket yapmayın”

Spor müsabakalarında olduğu gibi tarım işlerinde de ısınmadan işe girişmemek gerektiğini belirten Uzman Dr. Mutlu Güngör, “Ağaca tırmanmaktan çuval taşımaya kadar zeytin hasadı sırasında vücudun ısınmış olması önemli. Ağır iş yapanların ve yük taşıyanların korse takmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.