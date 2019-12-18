İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesinde, zeytin sıkma fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde, zeytin sıkma fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Kargıcak Mahallesi'nde yer alan İ. B.'ye ait zeytin sıkma fabrikasında patlama meydana geldi.


Patlama anında fabrikada çalışan 46 yaşındaki Abdullah İlhan ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrika sahibi gözaltına alındı. Olay ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.