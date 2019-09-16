Zeytinde halkalı leke ile mücadele meyvesini veriyor

Muğla genelinde kurulduğu 2014 yılından beri tarıma büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, zeytinde verimin arttırılmasını sağlayarak üreticinin daha fazla ürün ve para kazanmasını sağlıyor. Hayata geçirdiği projeler ile üreticinin yüzünü güldüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, zeytinde halkalı leke ve diğer hastalıklarla mücadele konusunda Seydikemer ilçesinde 60 dekarlık alanda zeytinde verimlilik çalışması gerçekleştirdi.

Seydikemer Ziraat Odası Başkanlığı'nın zeytinde istenilen verim ve kalitenin yakalanması noktasında sıkıntılar olduğunu belirtmesi üzerine harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçede bulunan arazilerde saha çalışmalarına başladı. Seydikemer Ziraat Odasına bağlı teknik personeller ile ortak saha çalışmaları gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zeytinde sorun teşkil eden unsurları belirleyerek yol haritası çıkardı. Daha sonra Seydikemer Kayadibi Muhtarlığı ve Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte bölgedeki çiftçilere eğitim toplantıları düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorun ve çözüm önerilerini paylaştı.

Meyve tutumu geçmiş yıllara göre fazlasıyla arttı

Zeytinde halkalı leke ve diğer hastalıklar için saha çalışmalarına başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydikemer ilçesinde pilot olarak 60 dekarlık alan seçildi. 1 yıl boyunca pilot olarak seçilen 60 dekarlık zeytinlik alanında düzenli olarak ilaçlama çalışmaları yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, bu alanlarda halkalı leke hastalığının kontrol altına alındığı görüldü ve uygulama yapılan sahaların meyve tutumunun geçmiş yıllara göre fazlasıyla artış olduğu tespit edildi.

Özbek, “Bu yıl arazimde 7 ton civarında meyve verimi bekliyorum”

Kayadibi çiftçilerinden zeytin üreticisi olan Yusuf Özbek, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin zeytinde halkalı leke ve diğer hastalıklarla ilgili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özbek, “Benim arazim zeytinde halkalı leke hastalığı ve diğer hastalıklarla mücadele çalışmaları için pilot arazilerden birisi olarak seçildi. Yapılan çalışmalar sonucunda bu sene ağaçlarımızda güzel verimler olduğunu gördük. Geçen yıl 3 buçuk dönümlük tarlamdan yaklaşık 2 buçuk ton civarında bir meyve verimi aldım. Yapılan çalışmalar ile bu yılki meyve verimimin 3 buçuk dönümlük arazimde 7 ton civarında olmasını bekliyorum. Muğla Büyükşehir Belediyemizin ve Seydikemer Ziraat Odamızın zeytinde verimlilik çalışmalarından çok memnunuz ve kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Muhtar Özbek, “Geçen yıla oranla ürünlerimiz daha güzel ve daha sağlıklı”

Kayadibi Mahallesi'nde zeytinciliği ön plana çıkartabilmek birtakım çalışmalarının olduğunu ifade eden Kayadibi Mahallesi Muhtarı Yusuf Özbek şunları söyledi: “Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Seydikemer Ziraat Odası ile birlikte yaptığımız toplantılarda mahallemizde zeytin üretiminin verimli, kaliteli ve daha sağlıklı yapılabilmesi için taleplerimiz oldu. Toplantı esnasında hangi arazilerde halkalı leke ve diğer hastalıkların daha çok olduğunun tespitinin yapılması ve o bölgelerde uygulama yapılması öngörülerek araziler belirlendi. İlk önce hangi hastalıklar için ne zaman ilaçlama yapılacağı tespit edildi. Çalışmalar sonucunda ürünlerde ve ağaçlarda her geçen gün daha iyiye doğru gidildiği gözlemlendi. Gerçekten geçen yıla oranla bu yıl ürünlerimiz daha güzel, daha sağlıklı. Bu çalışmanın önümüzdeki yıllarda zeytincilik yapan diğer mahalle sakinlerimize de örnek olacağına inanıyoruz. Yapılan çalışmalar için mahallem adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim”