Zeytinde halkalı leke mücadelesi sonuç verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Seydikemer Ziraat Odası Başkanlığı'nın ortaklaşa başlattığı zeytinde halkalı leke ve diğer hastalıklarla mücadelede ilaç uygulaması yapılan sahalarda kontroller yapıldı.

Hastalıkla mücadele çalışmalarının ilk yılında uygulama yapılan 60 dekarlık alanda zeytinde halkalı leke hastalığının kontrol altına alındığı görüldü ve uygulama yapılan sahaların meyve tutumunun geçmiş yıllara göre fazlasıyla artış olduğu tespit edildi.

Seydikemer Ziraat Odası Başkanlığı'nın zeytinde istenilen verim ve kalitenin yakalanması noktasında sıkıntılar olduğunu belirtmesi üzerine harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçede bulunan arazilerde saha çalışmalarına başladı. Seydikemer Ziraat Odasına bağlı teknik personeller ile ortak saha çalışmaları gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zeytinde sorun teşkil eden unsurları belirleyerek yol haritası çıkardı. Daha sonra Seydikemer Kayadibi Muhtarlığı ve Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte bölgedeki çiftçilere eğitim toplantıları düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorun ve çözüm önerilerini paylaştı.

Meyve tutumu geçmiş yıllara göre fazlasıyla arttı

Zeytinde halkalı leke ve diğer hastalıklar için saha çalışmalarına başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydikemer ilçesinde pilot olarak 60 dekarlık alan seçildi. 1 yıl boyunca pilot olarak seçilen 60 dekarlık zeytinlik alanında düzenli olarak ilaçlama çalışmaları yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, bu alanlarda halkalı leke hastalığının kontrol altına alındığı görüldü ve uygulama yapılan sahaların meyve tutumunun geçmiş yıllara göre fazlasıyla artış olduğu tespit edildi.

, “Bu yıl arazimde 7 ton civarında meyve verimi bekliyorum”

Kayadibi çiftçilerinden zeytin üreticisi olan Yusuf Özbek, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin zeytinde halkalı leke ve diğer hastalıklarla ilgili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özbek, “Benim arazim zeytinde halkalı leke hastalığı ve diğer hastalıklarla mücadele çalışmaları için pilot arazilerden birisi olarak seçildi. Yapılan çalışmalar sonucunda bu sene ağaçlarımızda güzel verimler olduğunu gördük. Geçen yıl 3 buçuk dönümlük tarlamdan yaklaşık 2 buçuk ton civarında bir meyve verimi aldım. Yapılan çalışmalar ile bu yılki meyve verimimin 3 buçuk dönümlük arazimde 7 ton civarında olmasını bekliyorum. Muğla Büyükşehir Belediyemizin ve Seydikemer Ziraat Odamızın zeytinde verimlilik çalışmalarından çok memnunuz ve kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Diğer çiftçilerimize örnek olmak istiyoruz”

Seydikemer Ziraat Odası Başkanlığı olarak ilçelerindeki zeytin alanlarında daha iyi verim elde edebilmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden talepte bulunduklarını vurgulayan Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, “Zeytinde halkalı leke ve diğer hastalıklarla mücadele için diğer mahallelerimize örnek olması açısından Kayadibi Mahallemizi seçtik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız da konuya önem verdi ve burada bu çalışmanın yapılmasını uygun gördü. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve teknik personellerimizin kontrolünde tespit edilen alanlarda ve diğer çiftçilerimizin alanlarında halkalı leke hastalığı ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Şu anda gördüğümüz sonuç bizleri çok memnun etti. Amacımız bu çalışmamızı bundan sonra daha da yaygınlaştırarak diğer çiftçilerimize de örnek olmak. Ben bu çalışmada bizlere verdiği destek nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün ve ekibine çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.