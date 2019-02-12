Zeytinköy'de ev bekleyişi sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde 2017 yılı Eylül ayında çıkan yangında evini kaybeden ve 16 aydır konteynerde yaşayan 25 hane sakinleri, kendilerine vaat edilen evlerin yapılmasını bekliyor. Afetzedelerle bir araya gelen Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve AFAD İl Müdürü M. Temel Kışlal gelinen son durum hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdiler.

Zeytinköy'de 2017 yılı Eylül ayında çıkan yangında evini kaybeden ve 16 aydır konteynerde yaşayan mahalle sakinleri, kendilerine vaat edilen evlerin yapılmasını bekliyor. Zeytinköy sakinlerinden Melek Duman, "Ben gideceğim Valiye sıkıntımızı anlatacağım diyorum. Üst üste geldi her şey. 4-5 aydır gözyaşı döküyorum. Elimizde avucumuzda bir şey kalmadı. İki inek orada, iki inek başka yerde. Çok rezil durumdayız. Evleri yapıyoruz deyip aldattılar. Kendimizin yapmasına izin vermediler" dedi.

Feriştah Çakır ise, "Bizi aşağıya sürdüler. Bir aşağı bir yukarı. Başınızın çaresine bakın diyen yok. Burada sürünüyoruz işte" diye konuştu.

Ardından konuşan Bayram Kayalı, "Her şey meydanda, sokakta gibiyim, banyom yok, tuvaletim yok. Yaşım 78. Çamaşırı kendim yıkıyorum. Bana bu layık mı yani" diye ifade etti.

"Ne çektiğimi bir Allah bir ben bilirim"

Afetzede Duran Duman, "Yapacağız, yapacağız diyerek 80 bin lira geri ödemeli olarak evlerin yapılacağı söylendi. Biz tamam dedik. Yine yok. Taş üstüne taş konulmadı. Ondan sonra dediler ki Çevre Bakanlığı devraldı. 150 bin lira oldu dediler. Biz yine tamam dedik. Yine olmadı. Konteyner verdiler, sağ olsunlar fakat konteynerlerin üstündeki civatalar akıttı. Para verip yaptırdım, yine aktı. Muhtarımız branda çek dedi, çektim. Yine de su akıttı. O günden bu güne yaşadığımı, bir Allah bilir, bir ben" diye konuştu.

Kaymakam Yıldız: "Konutları TOKİ yapacak"

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız Zeytinköy sakinleri ile yaptığı toplantıda son gelişmeleri mahalle halkına aktardı. Yıldız, "14 hak sahibi herhangi bir sorun olmaksızın ihaleye çıkacak. En kısa zamanda onay geldikten sonra TOKİ tarafından konutlar yapılacak. Geriye kalan 4 hak sahibi var. Onların da imar, arsa ve yol olmadığından dolayı konuyu çözemiyoruz. Buna bir çözüm bulunabilirse o kişiler de bu haktan yararlanabilecek" dedi.

4 afetzede imara takıldı

İl AFAD Müdürü Mustafa Temel Kışlal ise, "Hak sahibi olan 25 kişiden 17'si ihale yöntemiyle konut sahibi olmak için müracaatlarını tamamladılar. Bunun üzerine yer seçimi komisyonu oluşturularak gösterilen yerler ve evrak üzerinde incelemede bulunuldu. Buna göre 14 kişinin yer sorunu olmadığı, 1 kişinin parselinin küçük olduğu, 3 kişinin de arsasından resmi yol olmadığı için hak sahibi olamamaktadır. İmar durumu uygun olan 14 afetzede ile yer seçimi protokolü hazırlanarak onay için gönderilecektir. İmar sorunu olanların bu sorunu çözmeleri için bir müddet daha beklenebilir. Resmi yolun çözümü için görüşmeler yapacağız" dedi.

Kışlal ayrıca, Zeytinköy halkının ihale usulü yöntemini seçtiklerini belirterek, "Ödenek ücretler 20 yıl vadeli, 2 yıl geri ödemesiz sıfır faizli kredi kullanacaklar" diye ifade etti.