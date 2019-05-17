Zeytinköy'ün mağduriyeti gideriliyor

Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete'nin girişimleriyle AFAD Başkanlığınca yeniden imar için 1 milyon 414 bin liralık ödenek ayrıldı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete'nin girişimleri sonucu Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında yaşanan yangında evleri kullanılamaz hale gelen afetzedeler için yapılacak afet konutları 2019 yatırım programına alındı.

Zeytinköy'de hak sahibi 14 kişinin konutları Evini Yapana Yardım (EYY) yöntemiyle yapılacak.

14 konutun yapımı için proje bedeli üzerinden AFAD Başkanlığı tarafından 1 milyon 414 bin lira ödenek ayrıldı.

Zeytinköy'de hak sahibi 7 kişinin EYY yönetimi ile konut sahibi olma konusunda henüz karar vermediği, 4 kişinin ise evlerinin bulunduğu yerde yol olmadığı için belediye tarafından imar ruhsatı sağlanamadığı öğrenildi.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Demir, Gökcan ve Mete “Tip projelerin çizimi ve onayı sonrasında en kısa sürede 14 konutun inşasına başlanacaktır. Hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve konutların şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

6 Eylül 2017 günü Zeytinköy Mahallesi'nde çıkan ve 24 saat etkili olan orman yangınında 50 hektar ormanlık alan ve 50 ev hasar görmüştü.