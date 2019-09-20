İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytinlik alanda başlayan yangın korkuttu

Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde zeytinlik arazide yangın çıktı.

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde zeytinlik arazide yangın çıktı. Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde öğlen saatlerinde zeytinlik arazide yangın çıktı.


Boş ve kullanılmayan bir binaya da yakın olan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahalede bulundu.


Kısa sürede kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları yapılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.