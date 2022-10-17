Zeytinyağı tadım eğitimleri sürüyor

Zeytindostu Derneği, Muğla Ticaret Borsası, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Ticaret Borsası hizmet binasında 2017 yılında hayata geçirilen Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda zeytinyağı tadım eğitimleri devam ediyor. 24 panelistin aynı anda tadım yapabildiği, 2 ayrı panel odası bulunan laboratuvarda yapılan çalışmalar ile kaliteli üretim, değer artışı, ihracata yönelik ürün elde etme ve bilinçli tüketici kavramlarında katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu güne kadar 380 Kişiye Tadım Eğitimi Verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi zeytinyağının işitme, dokunma, koklama ve görme duyuları ile algılanan karakteristiklerini hissetmek, ölçmek, analiz etmek ve yorumlamak için vatandaşlara eğitim veriyor. Bu analizlerin yapılabilmesi için kullanılan bir yöntem olan duyusal analiz eğitimlerine kurumsal ve kişisel olarak katılmak isteyenler Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine ait 444 48 01 numaralı telefondan başvuru yapabilecekler. Başvurulara göre 26 Ekim 2022 tarihinde Duyusal Analiz Laboratuvarı Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek eğitim Zeytindostu Derneği Tadım Lideri Ecz. Atilla Totoş, Dr. Feyyaz Keskin, Cemal Savaşlı, Kadriye Esin tarafından verilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında faaliyete geçirdiği Duyusal Analiz Laboratuvarı ile bugüne kadar 380 kişiye zeytinyağı tadım eğitimi verdi.