Zeytinyağı tadım eğitimleri yeniden başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytindostu Derneği ve Muğla Ticaret Borsası'nın ortak girişimleri ile Muğla Ticaret Borsası yeni hizmet binasında 2017 yılında açılışı yapılan Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda, zeytinyağı tadım eğitimleri 27 Temmuz 2022 tarihinde yeniden başlıyor.

24 panelistin aynı anda tadım yapacağı 2 ayrı panel odası bulunan laboratuvarda yapılacak çalışmalar ile kaliteli üretim, değer artışı, ihracata yönelik ürün elde etme ve bilinçli tüketici kavramlarında katkı sağlanması hedefleniyor.

Zeytinyağının işitme, dokunma, koklama ve görme duyuları ile algılanan karakteristiklerini hissetmek, ölçmek, analiz etmek ve yorumlamak için kullanılan bir yöntemi olan duysal analiz eğitimlerine kurumsal ve kişisel olarak eğitim almak isteyenler 444 48 01 numaralı telefon ile başvuru yapabilecekler.