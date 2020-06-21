Zeytinyağının sağlık değerine Türkiye'den bilimsel katkı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde üretilen zeytinyağı üzerinde yapılan bilimsel çalışma sonucunda hazırlanan makale, dünyaca ünlü sağlıklı beslenme dergisinde yayınlandı. Zeytinyağının sağlık değerine yönelik olarak Eczacı Atilla Totoş, "Bu bizim bir hayalimizdi ve yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu çalışma ve ortaya çıkan sonuç Türk zeytinyağı için bir devrimdir” dedi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinin Turgut Mahallesi'nde eczacılık yapan, aynı zamanda da Yeniköy Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasında uluslararası ödüllü zeytinyağları üreten Atilla Totoş, Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Türkiye'deki zeytinyağı sektörü için önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonucun aynı zamanda Türkiye'deki zeytinyağı üreticilerinin hangi ürünü nasıl işlemesi gerektiği konusundaki çalışmalarına da ışık tutacağını belirten Atilla Totoş, “Bu zeytinyağlarının sağlık değerine yönelik yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular önemli bir bilimsel makalenin yayınlanmasını sağladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan ve Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya'nın bilimsel görüş ve katkıları ile zeytinyağının sağlık alanındaki yeni etkileri gösterildi. Hocalarımızın yoğun çalışmaları ile özel üretilen zeytinyağı bundan sonra sadece gıda olarak değil aynı zamanda şifa niyetine tüketilme potansiyeli bulunmaktadır” dedi.

“Journal Of Functional Foods” adlı etki değeri yüksek bilimsel dergide yayınlandı

Uzun yıllardır, menşei Muğla olan 'memecik' zeytin çeşidinden elde edilen natürel sızma zeytinyağı üzerinde çalışmalar gerçekleştiren Atilla Totoş'un özel yöntemlerle elde ettiği erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı, Ankara Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarla dünyaca tanındı. Ankara Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin 2 yıldır süren çalışmaları sonucunda hazırlanan bilimsel makale, dünyaca ünlü sağlıklı beslenme dergisi 'Journal Of Functional Foods'ta yayınlandı. Zeytinyağındaki yağ içeriğinin ve polifenolün, oksidatif hasarda koruyucu olduğu ve mitokondri bozukluklarını iyileştirdiği gösterilen bu makale, tüm dünyada ses getirdi.

Zeytinyağı üreticisi Atilla Totoş, memecik zeytin çeşidinin muazzam özelliklere sahip bir ürün olduğunun altını çizerek, "Bu, iki bin nüfuslu bir beldede çalışan bir eczacının hayaliydi. Şu anda yaptığımız şey, memecik zeytin çeşidinin neden bu tür etkilere sahip olduğunun ispatıdır. Bütün dünyaya meydan okuyan bir çalışmayı ortaya koyduk. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan ve Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya ile yaptığımız çalışmalarda belgelendiğini gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. Desteklerinden dolayı hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Totoş, bunun bir ilk olduğunu belirterek, "Naturel sızma zeytinyağının, hücre içerisinde, mitokondri dediğimiz hücrenin sağlıklı olmasını, oksijenlenmesini ve enerjisini sağlayan yapının onarımı ve mitokondrinin mükemmel çalışmasını sağlayarak birçok hastalığa karşı etkili olabilecek bir ürün haline geldi. Dokular hasta olduğunda mitokondri de bundan etkilenmektedir" diyerek, Türk zeytinyağına değer katacak bu çalışmaya destek veren başta Ankara Üniversitesi olmak üzere herkese teşekkür etti.

Aynı zamanda eczacı olan Atilla Totoş, "Bu bizim bir hayalimizdi ve yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu çalışma ve ortaya çıkan sonuç Türk zeytinyağı için bir devrimdir hem de ülkemizdeki diğer zeytinyağı üreticilerinin hangi ürünü nasıl yapması gerektiği konusundaki çalışmalarına ışık tutacaktır" diyerek, uzun yıllar yaptığı çalışmanın sonucunu almaktan gurur duyduğunu söyledi.