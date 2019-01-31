Zifte bulanan yavru deniz kaplumbağası tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre, 29 Ocak 2018'de vatandaşlar tarafından Datça ilçesi Gebekum mevkiinde zifte bulanmış halde yavru yeşil deniz kaplumbağası bulundu.

“Nadir” adını verdikleri kaplumbağaya zeytinyağıyla masaj yapan vatandaşlar, hayvanın üzerindeki zifti temizlemeye çalıştı.

Yavru kaplumbağayı bir kaba koyan vatandaşlar, DEKAMER yetkililerine haber verdi. Islak havluya sarılan kaplumbağa, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesinde bulunan İztuzu Plajı'ndaki merkeze getirildi.

Merkezde tedavi altına alınan 162 gram ağırlığındaki kaplumbağanın yapılan ilk müdahalesinde reflekslerinin normal olduğu ve herhangi bir yara veya darbe izine rastlanmadığı görüldü. Yaklaşık 1 yaşında olduğu tahmin edilen ve üzerindeki zift kalıntıları temizlenen kaplumbağanın durumunun iyi olduğu belirtildi. DEKAMER yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada, duyarlılıkları sayesinde yavru yeşil deniz kaplumbağasının kurtarılmasını sağlayan Deniz, Özge, Hakan ve Rıza isimli vatandaşlara teşekkür etti.