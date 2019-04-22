Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Finallleri'nin eleme yarışları yapıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 2019 Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Eleme Müsabakası ilk yarışlarının tamamlandığı Bodrum'da, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü en başarılı kulüp olurken, aynı kulüpten Sabri Kılıç ise bireysel sıralamada birinci oldu.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'dan 10 spor kulübünden 10 takımın 40 sporcu ile katıldığı ve 5 saat süren Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nın ilk eleme müsabakası yarışları yapıldı. Bodrum İçmeler Mevkii açıklarında tek nefeste en yüksek puanı getirecek en fazla balığı avlamak için mavi sulara dalış yapan sporcuların yakaladığı balıklar aynı gün tartı işleminden geçirildi. Yakalanan balıkların puanlanmasının ardından kulüp ve bireysel sıralama belli oldu. Kapanış töreninde ilk üçe giren kulüplere ve sporculara madalyaları törenle takdim edildi.

İlk eleme yarışlarına katılan 10 spor kulübünün içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımı 9520 puanla birincilik kürsüsüne çıkarken, Aliağa Sualtı Sporları ve Yelken Kulübü takımı 4720 puanla ikinci, üçüncü ise 4340 puanla 6 Eylül Söke Spor Kulübü oldu. Bireyselde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Sabri Kılıç 9520 puanla ilk elemelerin birincisi olurken, 6 Eylül Söke Spor Kulübü'nden Ali İbrahimiye 4340 puanla ikincilik, Söke Gençlik ve Spor Kulübü'nden Salih Kılıç, 2440 puanla üçüncülük kürsüsüne çıktı.

İlk eleme müsabakası sonuçlarına göre kaç takımın final yarışlarına gideceği, 10-12 Mayıs'ta Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu kulüplerinin katılacağı ikinci eleme müsabakası sonuçlarına göre belli olacak. Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 14-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nın ilk eleme müsabakası sonuçlarını değerlendirerek, “Heyecan ve zorluk derecesi yüksek mücadeleler oldu. Katılan bütün kulüplere teşekkür ediyorum. Madalya kürsüsüne çıkan kulüp ve sporcularımızı gönülden kutluyorum. İkinci eleme müsabakalarından sonra final yarışlarımız olacak” dedi.