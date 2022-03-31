Ziraat Odası Başkanlarından tarım alanlarındaki kaçak Bungalovlara tepki

Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Darcan ve Mustafa Hepokur da katılırken, alınan kararlar genel merkeze iletilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak toplantıda yaptığı konuşmada, Ziraat Odaları'nın Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinin en asil paydaşları olduğunu söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğunun tüm dünyada kanıtlandığını, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gıdaya erişimin daha da zorlaştığını belirterek, üretin çiftçilerin üretim yapabilmeleri için daha çok destek, gübre, ilaç gibi tarımın ana unsurlarında iyileştirmelerin yapılması gerektiğini açıkladı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon kurulunda özellikle pandemi döneminde tarımsal alanlarda kaçak ve imara uygun olmayan Bungalow ve Villa tarzı kaçak yapılaşmaların her geçen gün artığına dikkat çekilirken, tarımsal alanların betonlaşmaması için önlem alınması istendi. 2020, 021, 2022 yıları arasında tarımın ana giderleri olan akaryakıt, zirai ilaç, fide, tohum, yem ve gübreye yüzde 200-350 oranında zam geldiği ve çiftlerin arazilerini ekemez duruma geldikleri, pandemi dönemini göz önünde bulundurarak üretimin devam etmesi için geçici olarak çiftçilerin güncel fiyatlar üzerinden acil olarak yüzde 50 desteklenmesi istendi.

Balık üretimi tesis yapımında 25 tonluk işletmelerin de kırsal kalkınma desteklemeleri içine alınması talep edilirken, tarımsal alanların imara açılması konusunda mutlaka Ziraat Odaları'ndan temsilci bulunması gerektiği açıklandı. Alınan karalar arasında Bakanlar Kurulunda görüşülerek Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık işletmelerinin geliştirilmesi programına Muğla'nın da dahil edilmesi istendi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar arasında, sulama ücretlerinin yüzde 50 oranında çiftçilere hibe olarak indirim yapılması, 2B arazilerinde müracaat, yapılandırma ve borç ödeme sürelerinin uzatılmasına yer alırken, Muğla'da seracılık tarımıyla uğraşan ve Domates üretimi yapan üreticilerimizin Rusya tarafından ihracata uygulanan kotalar nedeniyle üretimin yoğun olduğu ve diğer ülkelere ihracat yapılmadığı dönemlerde büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, Rusya ile yapılan ihracat antlaşmalarında bu yıl için 250 bin ton ile sınırlandırılan ihracat kota miktarının ilk etapta 350 bin tona arttırılması için Bakanlık düzeyinde girişimde bulunulması kararı alındı. Mazot Gübre Destekleme evraklarında mahalle muhtarı ve iki aza onaylarının kaldırılması, çiftçi kayıt sisteminin tamamının Zobis programı üzerinden Ziraat Odalarımız tarafından yapılmasına,