Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor: 3- Kızılcabölükspor: 2

Tur maçında Fethiyespor sahasında Kızılcabölükspor'u 3-2 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Fatih Deveci, Birkan Çanakcıoğlu

Fethiyespor: Sabri, Metin, Erdeniz, Mert, Serhat Enes , Cemal, Aykut, Ozan, ( Dk. 62 Fatih), Erkan Kapar (Dk. 64 İbrahim), Anıl (Dk 77 Erkan Gök)

Kızılcabölükspor: Amaç, Mustafa Altun (Dk 81 Ertuğrul), Mustafa Ethem Erboğa, Serkan, Melih, ( Dk. 45 Kerem), Hasan Emiroğlu, Hasan Can Yalçıntekin, (Dk. 62 Ali ), Alper, Taygun, Abdullah, İlyas

Goller: Dk. 41 Metin, Dk. 56 Enes, Dk. 74 Anıl ( Fethiyespor ) Dk. 67 ve Dk 80 Ali (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: Dk. 12 Mustafa Altun, Dk. 35 Alper ( Kızılcabölükspor), Dk. 20 Enes, Dk. 87 Mert (Fethiyespor)

40.dakika da Anıl Arıcıoğlu ceza sahası içerisine girdiği anda İlyas'ın müdalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Metin Sevinç kullanarak kaleciyi ters köşe yaptı 1-0

45+2. Dakika da Anıl'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Metin'in sert vuruşunu kaleci Sabri yumruklayarak uzaklaştırdı.

55. Dakika da ceza sahası içinde Hasan Emiroğlu'nun sert müdahalesi ardından Cemal yerde kaldı pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Enes'in vuruşu ile mesin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

67.dakika da Abdullah cezasahası içerisinde topu Ali ile buluşturdu. Ali'nin düzgün vuruşu kaleci Sabri'yi geçerek ağlarla buluştu 2-1

74.dakika da sağ kanattan ilerleyen Metin'in ortasında Anıl kafa ile topu aşırarak uzak direğe gönderdi. Kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı 3-1

80.dakika da Hasan'ın ortasında cezasahası içerisindeki Ali'nin düzgün kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu 3-2