Zirai atıklar bertaraf ediliyor

Muğla Valiliği himayesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla Vakfı ve MUÇEV ortaklığında hayata geçirilen doğa dostu ‘Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Zirai Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi' ile zirai ambalaj atıklarının olumsuz etkileri bertaraf ediliyor.

Bitki sağlığı, Gıda güvenirliliği, Çevre duyarlılığı ve Doğayı korumak için Bitki koruma ürünü ambalaj atıkları ile gübre ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden toplanması ve imha edilmesinin amaçlandığı proje ile bugüne kadar 6 bin 500 kilogram zirai ambalaj atığının tarım alanlarına ve yer altı sularına vereceği zararın önüne geçildi.

Proje çerçevesinde en çok bitki koruma ve gübre ürünleri ambalaj atıklarının geri dönüşümü sağlandı. En çok geri dönüşüm sağlayan üreticilere seralarda çevreye ve insan sağlığına zararı olmayan beyaz sinek ve yaprak galeri güvesi gibi zararlılarla kimyasal kullanmadan biyoteknik mücadele amacıyla kullanılmak üzere sarı yapışkan tuzak hediye ediliyor. Ayrıca örtü altı sebze üretimi yapan üreticilere birer kovan bombus arısı hediye ediliyor. Hayvancılıkla uğraşan üreticilere de kaliteli ve kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere bakla tohumu ve hayvan refahı, sağlığı, beslemesinde kullanılan suluklar hediye olarak verildi

Doğal hayatın ve çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmanın sorumluluğu ile projenin hayata geçirildiğini ve önemli kazanımlar sağladığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'nın tarım ve turizm ile ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu, Çevre dostu projenin turizme ve çiftçi gelirlerine de katkı sunduğunu belirtti.

Bu projeyle pestisitlerin, su kaynaklarını, tarımsal arazilerini, çevrenin ve denizlerin kirletmesinin önüne geçmek için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı “Milletimiz ve tüm insanlığın geleceği için olmazsa olmazımız sürdürülebilir tarım ve güvenilir gıda arzının kesintisiz devamını sağlamaktır. Temiz su, temiz toprak, temiz çevre için çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.