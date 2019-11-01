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Zirvede bayrak değişimi

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, ÖRDOST ve TEMA Vakfı Milas Temsilciliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı zirvede kutlayarak zirvede bayrak değişimi gerçekleştirdilerTEMA Vakfı Milas Temsilciliği, Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği ve ÖRDOST üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda özel bir etkinlik gerçekleştirdiler.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, ÖRDOST ve TEMA Vakfı Milas Temsilciliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı zirvede kutlayarak zirvede bayrak değişimi gerçekleştirdiler



TEMA Vakfı Milas Temsilciliği, Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği ve ÖRDOST üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özel bir etkinlik gerçekleştirdiler.


23 kişinin katılımı ile Sakarkaya Mahallesi Anadolu Gediği Mevkii'nden Yıldırım Kayası üzerinden Tekerlektepe zirvesine çıkan grup üyeleri zirvede bayrak değişimi gerçekleştirdiler.

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