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Zorla senet imzalatan 4 kişi gözaltına alındı

Bodrum’da zorla 1 kişiye senet imzalatan 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bodrum'da zorla 1 kişiye senet imzalatan 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.


Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir güzellik salonunda zorla 1 kişiye senet imzalatıldığı öne sürülen 4 kişi için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. İşyerinin kameralarını inceleyen ekipler M.S.Ç, S.E, S.A. ve T.S isimli şüphelileri tespit etti. Kimlik ve adres bilgilerine ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şahıslar adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.


Yapılan incelemelerin ardından S.A.'nın cep telefonunda, senetlerin fotoğrafları tespit edildi. M.S.Ç, S.E, S.A. ve T.S polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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