Zülfü Livaneli edebiyatseverlerle buluştu

Bodrum Belediyesi ve Edebiyat Atölyesi Dergisi'nin ortak düzenlediği ‘Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri' devam ediyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen Zülfi Livaneli söyleşisinde Livaneli, Bodrumluları ‘Ey özgürlük' diyerek selamladı.

Bodrum Belediyesi Edebiyat Atölyesi Dergisi iş birliği ile, Bodrumlulara kültür-sanat şöleni yaşatmak amacıyla ‘Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri' düzenliyor. 13 Eylül'de Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde Latife Tekin söyleşisiyle başlayan etkinlikler, Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde Zülfi Livaneli söyleşisi ile devam etti. Moderatörlüğünü Barış İnce'nin yaptığı etkinlikte Zülfü Livaneli'nin son kitabı ‘Balıkçı ve Oğlu' üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Livaneli, söyleşi sonunda izleyenleri ‘Ey özgürlük' diyerek selamladı. Söyleşiye Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras ve 200'e yakın edebiyatsever katıldı.

Söyleşi sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, Livaneli'ye ‘'İyi ki varsınız, iyi ki dünyaya gelmişsiniz, iyi ki Bodrum'a gelmişsiniz'' diye seslenerek şöyle konuştu:

‘'Sizin güzel, o anlamlı şarkılarınız, Nazım'ları bizim hayatımıza tekrar sokmanız; daha onun gibi niceleri, Theodorakis'leri, Maria Faranduri'leri o dostluk, o barış, o hoşgörü iklimini bizim hayatımıza sokmanız inanılmaz bir şeydir. Bodrum hakkında bir şey söylemiştiniz, dediniz ki ‘Bu toprakları ve Bodrum'u neden çok seviyorlar biliyor musunuz? Çünkü bu topraklarda binlerce yıldır yaşayan medeniyetlerin ruhları hala buralarda dolaşıyor. Kariaların, Leleglerin, Bizansların, Romalıların, Rodos şövalyelerinin, Osmanlıların, atalarımızın ruhları hala bu topraklarda dolaşıyor ve bu aurayı ve ambiyansı yaratıyor' demiştiniz. Bu güzel söze çok büyük saygı duyuyorum ve bunu izlinizle her yerde kullanıyorum. Varlığınız çok önemli bizim için. Bizi, bütün dünyada aydınlık yüzünüzle temsil ediyorsunuz''

Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri; Altay Öktem ile Şiir Atölyesi, Doğa Kılcıoğlu ile Sinema Atölyesi ve usta oyuncu Ercan Kesal'in katılacağı söyleşi ile önümüzdeki günlerde de devam edecek.