Zurna üstatları Fethiye'de buluştu

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve üç gün süren 7. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen festivale Türkiye ve yurt dışından katılan zurna sanatçıları performanslarını sergiledi. Zurna üstatlarının bir araya getirildiği Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali'ne, Türkiye ve yurt dışından 13 zurna sanatçısı katıldı. Sanatçıların performansını sergilediği festivalin son gününde, bazı vatandaşlar zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı.

Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği Zurnazen festivalinde ikişer parça seslendiren zurna ustaları izleyicilerden büyük ilgi alkış aldı.

Festivalde iki kadın, yöresel çalgı olan delbek ile performans sergiledi. Gecenin sonunda Rubato Grubu sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıların performansı, çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.