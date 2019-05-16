Muş'un Malazgirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesi öğrencilerinin düzenlediği "12-18 Mayıs Hemşireler Haftası" kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık Meslek) Lisesi öğrencileri, Malazgirt Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin gününü kutlayarak kendilerine çiçek hediye ettiler. Hastane personeli dışında hastalara da çiçek dağıtımı yapan hemşire adayı öğrenciler, hasta ve yakınlarından yoğun ilgi gördü.

Hemşire adayı öğrencilerin yaptıkları örnek davranıştan çok etkilendiklerini belirten hemşireler, "Hemşireler Haftasında bizi yalnız bırakmayan hemşire adayı öğrenci kardeşlerimize, okul idaresine, öğretmenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu anlamlı haftada bizlere hediye ettikleri karanfillerle haftamızı anlamlandıran kardeşlerimize eğitim hayatları boyunca başarılar dileriz. Böylesi güzel sürprizler bizi onure etmekte ve çalışma şevkimizi daha çok arttırmaktadır" dediler.