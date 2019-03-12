MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Selahattin İmam Hatip Ortaokulunca, Bulanık Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılışı hakkında bilgilendirme yapılmasının ardından, Vali Selahattin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Uğurlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Şiirlerin okunması, slayt ve oratoryo gösterisinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Emniyet Müdürü Mesut Irmak, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.