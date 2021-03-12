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12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Muş’ta 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Muş'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.


Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, Mehmet Akif Ersoy'u konu alan video gösterimi yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler seslendirilerek, oratoryo gösterimi sergilendi.


Programa İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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