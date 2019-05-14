MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Tatargazi köyünde çiftçilerle bir araya geldi.

Dünya Çiftçiler Günü dolayısı ile Tatargazi köyünde düzenlenen iftar programında çiftçilerle bir araya gelen Başkan Kılıç, "Alın teriyle, elinin toprağıyla gurur duyduğumuz siz değerli çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tüm içtenliğimle kutluyorum" dedi.

Ülkelerin kalkınmasında tarım sektörünün çok önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Kılıç, "Tarım olmadan kalkınma olmaz. Malazgirt olarak çok şanslıyız. Uygun iklim koşulları, bereketli, verimli topraklarımızla Malazgirt olarak tarımda güçlü bir potansiyele sahibiz. Pek çok tarımsal ürün çeşitliliği ve tarımsal üretim miktarında da söz sahibiyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçiler ile iftar açıldı, topluca namaz kılındı ve ülkenin barışı, huzuru ve refahı için köy imamı tarafından dualar okundu.

Tatargazi köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Selim Azizoğulları'nın evinde düzenlenen iftar programına çok sayıda köy halkı katıldı.