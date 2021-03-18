Muş'un Varto ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir tören düzenlendi.

Varto Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törene Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Pehlivan, Emniyet Müdürü Şeref Gök, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Pendamiden dolayı etkinlik düzenleyemeyeceklerini söyleyen Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, katılımcılara teşekkür etti.